Vrba jako Chytrá horákyně. S bodovým ziskem spokojen a nespokojen zároveň

„Není to málo bodů, ale Plzeň a Slavia jich uhrály víc. My jich mohli mít ale také víc. Alespoň o čtyři, protože některé zápasy končící remízou jsme měli zvládnout lépe," připomněl dělbu bodů v utkáních na Bohemians, v Ostravě či třeba doma s Jabloncem.

„Jednatřicet zápasů během podzimu představuje šílené číslo. Vždyť my odehráli za čtyři měsíce tolik utkání, co jiná mužstva za celou sezonu," přitakával letenský kouč spokojený s tím, že hlavní cíle jeho tým splnil.

„Do jarních bojů v evropských pohárech jsme postoupili a s bělehradským Partizanem si to v únoru chceme rozdat o další postup. A to i s vědomím, že naším soupeřem je srbské top mužstvo a že nepůjde o jednoduchý dvojzápas. A v lize musíme doufat, že na jaře uhrajeme víc bodů než Slavia a Plzeň my."