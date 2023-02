Vrba se nezměnil. Fillo o opětovném setkání s úspěšným koučem i o útoku na významnou metu

Přišel nejen pan Vrba ale celý realizační tým. Všechno se změnilo. Naše hra má vyšší parametry. Ani první dva zápasy na jaře, které jsme zremizovali, jsme neodehráli špatně. S Baníkem jsme měli trochu štěstí, v Jablonci jsme prohospodařili dvoubrankové vedení. Třetí duel s Teplicemi jsme zvládli. Takže vstup je dobrý, doufám, že nám to vydrží.

Série bez výhry pro nás byla frustrující. Máme za sebou těžké období, kdy jsme makali, ale dřina se nám výsledkově nevracela. Ale myslím, že taková období nejen ve sportu ale i v životě přicházejí a zase odcházejí. Strašně nás toto posílí do budoucna. Věřím, že tvrdá práce, která se předtím nezúročila, začne nyní nést ovoce a začneme tabulkou stoupat.

Pod koučem Vrbou jste se v roce 2011 získal v Plzni historický titul a byl jste u postupu do Ligy mistrů. Změnil se v něčem?

Jak jsem řekl, nezměnil se. Do trénování měl vždycky chuť velkou, má ji stále. Každý zápas silně prožívá.

To samé platí i o vás. I v sedmatřiceti se dokážete rozpálit jako zamlada. Jak dlouho chcete ještě vydržet na nejvyšší úrovni?

Cítím se skvěle, zdraví mi drží. Změnou realizačního týmu se změnily tréninky, což mi prospívá. Spousta kluků v mém věku už ukončila kariéru, ale já chci pořád hrát. Dokud budu zdravý a budu cítit, že mám týmu co dát. Fotbal miluju, chci pokračovat. Do budoucna ale nekoukám. Teď mám jasnou prioritu zachránit Zlín v lize. Co bude dál, se uvidí.