Vukadinovič prodloužil se Zlínem smlouvu do roku 2024

"Jsem opravdu rád, že jsme se s klubem dohodli na dalším pokračování. Mám to tu moc rád, ať už město, tak lidi tady. Zlín vnímám jako druhý domov," řekl Vukadinovič. Bývalý hráč Jablonce, Slavie, Sparty nebo Karviné se v lednu do Zlína vrátil po třech a půl letech. Na jaře ve 14 zápasech nejvyšší soutěži zaznamenal tři branky a stejný počet asistencí.

"Vuky potvrdil to, co jsme od něj očekávali, když se před půl rokem vracel. Byl nebezpečný a přímočarý, přesně to jsme potřebovali. Dokázal si připsat i tři góly a tři asistence, což je solidní číslo. Jsem rád, že jsme se domluvili na prodloužení smlouvy o další rok, tedy do konce sezony 2023/24. Věřím v další úspěšnou vzájemnou spolupráci," uvedl generální manažer Zlína Zdeněk Grygera.