Vypnutý mobil, pak smršť i úvahy o aprílu. Trpišovský vyvrátil spekulace o letu do Southamptonu

O co vlastně šlo? V pondělí ráno sdílel na Twitteru bývalý novinář Filip Horký informaci, že z Prahy do Southamptonu letí přímý privátní spoj. Vzhledem k tomu, že fotbalový Southampton, poslední tým Premier League, je aktuálně bez trenéra, vyrojily se spekulace, že na palubě může být právě Trpišovský letící si pro své první zahraniční angažmá.

Neni. Pred chvilkou jsme spolu resili zubare a vecer ho uvidite v Canal Plus jako hosta jejich dnesniho vysilani Premier League.

Podle Trpišovského je vyhazov to nejhorší, co může v profesním životě fotbalového kouče potkat. „Nikomu se nechce z klubu odcházet, někdy se po trenérech chce i nemožné. Příčin, proč klub někde je, je samozřejmě víc. Najednou se chce, aby trenér vše vyřešil a otázka je, zda je to vůbec možné," soucítil s Jonesem.