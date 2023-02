Trpišovský velebil Van Burena a Koláře. Věří, že Ewertonovi gól pomůže

Brazilský křídelník Ewerton zůstával na začátku jara trochu v ústraní, vždyť odehrál jen poslední desetiminutovku již rozhodnutého utkání s Jabloncem. Proti Zbrojovce vyběhl na hřiště už v 54. minutě a za čtyři minuty z přímého volného kopu propálil brankáře Martina Berkovce, před nímž míč skočil. Velký díl viny nese záložník Michal Ševčík, který se ve zdi otočil a uvolnil prostor.

„Doufám, že mu branka pomůže. Body mu chyběly, hodně se tím trápil, teď měl gól a asistenci," podotkl Trpišovský k šikovnému křídelníkovi, který se předtím střelecky prosadil jen proti Českým Budějovicím a v poháru proti Dukle.

🎙️ | Vítězný gól, asistence u trefy Micka van Burena. Ewerton podal proti Brnu výborný výkon a nejen o exekuci volného přímého kopu se rozpovídal v pozápasovém rozhovoru. #slabrn — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) February 11, 2023

Proti Brnu byl vidět. „Splnil to, co jsme od něj chtěli. Bral situace na sebe, zavážel míč do poslední třetiny hřiště, s tím jsme měli předtím problém. V závěru ho limitoval koňar. Utkání v Pardubicích bylo úplně jiné, proto nehrál, ale nasadit ho do tohoto zápasu se nabízelo. Je silný v driblinku, v soubojích jeden na jednoho. Na tréninku vypadá velice dobře," uvedl kouč k Ewertonovi, který našel před druhým gólem Micka van Burena. Trochu si zatancoval s míčem a pak ho spoluhráči posunul.

Sotva brazilský driblér poslal Slavii do vedení, musel se vytáhnout gólman Kolář. Pár desítek vteřin po prvním gólu se na něj řítil brněnský kanonýr Jakub Řezníček, ale Kolář byl blízko u něj a jeho pokus o lob zlikvidoval. Za deset minut vytěsnil brankář červenobílých ránu Ševčíka z velmi dobré pozice. „Chytil dva góly, v tu chvíli jsme měli hluchou pasáž," cítil Trpišovský.

Kolář je momentálně oporou. „Aleš Mandous je nemocný, leží, proto nebyl ani na lavičce. Ondra je momentálně jedničkou. Díky výkonům, výsledkům, projevu. Mandy je ale taky skvělý gólman, do budoucna to pro nás může být téma. Ale je vždycky příjemnější mít dva takové gólmany, velký klub to vyžaduje, v zahraničí je to běžné. Jsem rád, jak na sobě oba pracují. Mandy si to vydřel, je extrémně pracovitý a Kolimu pomáhá, když vidí, že má za sebou takového dříče, šlape mu na paty. Jsem rád, že Ondra je důležitý zákroky i ve hře. Největší změnu u něj vidím po svatbě, je ctižádostivý, klidný, hladový a sebevědomý," popsal hlavní stratég sešívaných.

Další hrdina? Ano, opět Van Buren, který uklidnil favorita brankou na 2:0 a dorovnal brněnského Řezníčka s jedenácti góly na prvním místě v tabulce střelců. Má dar, že když přijde na hřiště, nalije to i na tribuny úplně novou energii. „Umí vstoupit do rozběhnutého zápasu a stadion vybudit. Měli jsme velké dilema, jestli dáme do základu jeho, nebo Vencu Jurečku. Na posledním tréninku dal při hře oba góly, které padly," prohlásil Trpišovský.