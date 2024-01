Výpověď v datové schránce? Trenéry jsme kontaktovali, reaguje ředitel Boleslavi

Které nepravdy Trunda myslel? Především to, že vedení mělo Kuličovi a spol. poslat výpovědi jen do datové schránky. „S Markem Kuličem jsme se setkali a bavili se o průběhu podzimu a různých detailech. Následně jsme měli sezení s vedením klubu, kde jsme se rozhodli ke změně. Trenéry jsme snažili kontaktovat s žádostí o schůzku na další den na 10.00 do kanceláře na stadion. Volali jsme jim, psali sms zprávy, reakce přišla jen od jednoho z nich, že je mimo Mladou Boleslav a nemůže se dostavit,“ vylíčil Trunda.

Druhý den podle jeho verze čekali marně. „Nepotkali jsme se, ale využili jsme všechny možné formy pro to, abychom se s trenéry setkali, i když už jsme cítili, že komunikace je na bodu mrazu. Datová schránka byla poslední možnost, kterou jsme mohli jako vedení klubu udělat. Pokud bychom tak neučinili, táhli bychom si do dalšího měsíce ekonomické zatížení,“ popsal boleslavský generální ředitel.

Středočeský klub potvrdil konec Kuliče, Medynského a Malíka den před Silvestrem. Jako důvody uvedl kromě výsledků i špatnou komunikaci směrem k vedení i některým hráčům nebo nedostatečné propojení s ostatními složkami klubu, například akademie. Trunda a spol. mají vizi, aby byl klub protkán co nejužšími vazbami.

„Bavili jsme se o tom, jestli jsme v českém prostředí schopní najít trenéra a realizační tým, který bude klubem žít. Mluvím obecně, není to nic konkrétního, ale nechceme, aby se stávalo, že tady ve 12:01 nikdo nebude. Je to o tom, že trenér bude sledovat akademii, rozvoj hráčů. Mladí kluci potřebují péči, aby se mohli rozvíjet, požadavky se strašně rychle mění. V akademii máme i zahraniční hráče, nový realizační tým bude mít přesah i do ní. Žití s klubem se týká všech, trenérů, vedení klubu nebo paní účetní. V tuhle cestu věříme. Tréninkový proces áčka běží zhruba mezi 9. a 12. hodinou, zájem o akademii a béčko by měl být nedílnou součástí jeho realizačního týmu. Pokud to však nepřichází přirozeně, je to špatně,“ podotkl Trunda. Holoubek bude mít za asistenty Marka Jarolíma a Jana Jelínka. „Děkujeme Zlínu a fotbalové asociaci za vstřícnost při uvolnění Davida Holoubka a Honzy Jelínka,“ konstatoval.

Holoubka oslovil dle svých slov poté, co se vedení rozhodlo Kuliče odvolat. Přiznal, že předtím se na jedné schůzce sešel s trenérem Pardubic Radoslavem Kováčem. „Měli jsme informace z médií, že by tam mohl končit. Schůzka byla informativní, bavili jsme se o případných možnostech, ale hned během ní jsem věděl, že bude v Pardubicích pokračovat,“ řekl Trunda. Další jména jako David Horejš nebo Martin Hyský, jak prezentovala některá média, byla ve hře v létě, kdy se mužstva ujal nakonec Kulič. Po podzimu už ne.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Zleva trenér David Holoubek, Marek Matějovský a asistent trenéra Marek Jarolím na prvním tréninku zimní přípravy fotbalistů Mladé Boleslavi.