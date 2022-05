Výsledky nám nahrály a my si to pokazíme sami, zlobil se po pádu do baráže teplický Hyčka

Nad už jistě sestupující Karvinou vedli ještě v 90. minutě 2:1, poslední domácí útok a přesná vyrovnávací hlavička stopera Buchty jim nicméně dala jistotu, že o setrvání v lize budou bojovat s některým druholigovým týmem. Teoreticky by se mohli baráži vyhnout, pokud by se v sobotním závěrečném kole nadstavby, ve kterém hostí Pardubice, dokázali posunout na 14. místo a současně by sparťanský B-tým ve druhé lize obsadil druhou nebo třetí příčku. V tom případě by do baráže šel pouze předposlední celek nejvyšší soutěže.

„Výsledky, ač to tak dlouho nevypadalo, nám nahrály a my si to sami pokazíme. Jsme naštvaní, ale můžeme být jen sami na sebe," vykládal střelec úvodní branky Teplic Alois Hyčka.

„Dvakrát vedeme a na konci takto selžeme. Můžeme si teď říkat, co chceme. Prostě jsme to měli odkopávat někam do háje. Rozhodl jeden přízemní centr, který jsem nepohlídal a neustrážený hráč na první tyči," vykládal Hyčka.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Fotbalisté Karviné se radují s vyrovnávací branky v utkání s Teplicemi.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

„Co k tomu říct," krčil rameny viditelně zklamaný trenér Teplic Jiří Jarošík. „Když jsme dali na 2:1, měli jsme informaci, že se zápas Pardubic se Zlínem vyvíjí příznivě. Nakonec nám mohla pomoct i remíza Jablonce. A my jim to takto darujeme," štvalo Jarošíka.

V posledním utkání nadstavby se Teplice doma utkají s Pardubicemi. A o víc půjde hostům, kteří stále mohou Severočechy do baráže doprovodit. „Už nám o nic nepůjde, ale věřím, že to utkání zvládneme. Rozhodně do něj nepůjdeme odevzdaně," řekl Hyčka.