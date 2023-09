Z druhé ligy k roli šéfa obrany Plzně! Dweh je lídr, ale nelze zase tvrdit, že může hrát za PSG, říká Straka

V létě byl vhozený do vody. Fotbalový stoper Sampson Dweh v ní plave výtečně. S přehledem zvládl přechod z druholigového Vyškova do plzeňské Viktorie, v 21letech se stal jedním z jejích klíčových mužů. I díky němu se Západočeši po krkolomném startu do podzimu rozjeli. Vypadá, že s transferem liberijského reprezentanta se trefili.

Cizinci ve Viktorii Plzeň, září Dweh. Téma z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

„Zprvu mu málokdo věřil. I na mě působil ze začátku nejistě. S každým zápasem je ale lepší a dominantnější. Teď je Dweh sloupem, šéfem obrany," řekl v pořadu Přímák na Sport.cz František Straka, ikona Sparty a bývalý reprezentační stoper. „Překvapilo mě, že afričtí reprezentanti hrají druhou ligu ve Vyškově. Proto jsme zbystřili. Nepřišel ale žádný zajíc. Libérie asi nepatří do africké špičky, jenže každá reprezentace je výstavní skříní země a Sampson do ní patří," doplnil trenér Viktorie Miroslav Koubek. Do Plzně ho doporučil jeho asistent Jan Trousil, s nímž přišel v létě. Dweha vedl v uplynulé sezoně ve Vyškově. „Tohle je Honzova velmi záslužná věc. A on jich v Plzni dělá spoustu," pochválil Koubek svého kolegu. Foto: Vlastimil Vacek, Právo Sampson Dweh ještě v dresu Vyškova. Dweh sice nefiguroval v jedenáctce, která v Teplicích rozjela podzim, kvůli zranění kapitána Lukáše Hejdy se ale na trávník na Stínadlech dostal ještě v prvním poločase. Od té doby výkonnostně roste, na lavičku odsunul reprezentanta Václava Jemelku. V Plzni je dva měsíce i s cestou, obranu Viktorie bez něj si ale nejde představit. Tak pevnou pozici si už stihl vybudovat. „Momentálně je Dweh jasná volba, lídr zadní řady. Proč by Míra Koubek měnil něco, co funguje a šlape?," má jasno Straka. Ze stopera sálá herní pohoda, sebevědomí. Fotbal si užívá, občas vysekne patičku nebo jinou parádu. Zároveň ale není lechtivý na disciplínu, je zodpovědný. Foto: Miroslav Chaloupka, ČTK Trenér Plzně Miroslav Koubek během zápasu s Baníkem. „Divákům se tohle líbí a my čekáme, co z toho vyleze. Většinou se mu patička nebo něco podobného povede a jak ho poznávám, jiný asi nebude. Sampson je takový showman," pravil s úsměvem Koubek. Mladý Liberijec, který před ročním angažmá ve Vyškově hrál krátce první ligu v Libérii, využívá značné dynamiky a rychlosti. Pro tým je nesmírně cenný v čistém odebírání míče. Soupeře často předskočí nebo mu skluzem vypíchne balon. K tomu si počíná konstruktivně, i ve složitých situacích ve vlastní šestnáctce vytáhne většinou fotbalové řešení. Byť leckdy riskantní. K odkopu nazdařbůh se uchyluje jen výjimečně. I proto je Plzeň pro soupeře v posledních zápasech daleko větší hrozbou než v úvodu sezony. Aby si však v Plzni mohli zatleskat, jaké terno s perspektivním Dwehem udělali, na to je příliš brzo. Názory na sociálních sítích, že česká liga bude Liberijci v zimě malá a čeká ho angažmá v některé elitní evropské lize, jsou předčasné. „Nechte ho hrát českou ligu a uvidíme. Nemůžeme ho zase tolik vyzdvihovat a tvrdit, že může hrát za Paris St. Germain. Dweh tady musí potvrdit kvality ve dvou, třech sezonách. Potom se ukáže, kam jeho kroky povedou dál," dodal Straka.