Posila Sparty očima spoluhráče: Dokáže přitvrdit, mezery v obraně i řeči

„Co jsem sledoval zápasy Sparty, Angelo se jí může hodit do systému, který praktikuje. Pozice wingbeka by mu měla sedět. Je rychlostně velmi dobře vybavený, dokáže být celkem úspěšný i v soubojích. Kdybych to měl shrnout, tak v jeho případě je lepší ofenzíva než defenzíva,“ řekl Sport.cz Hrošovský, který je nyní na srazu slovenské reprezentace. „Je nejlepší hrát s ním v systému se třemi stopery, protože jako typický pravý obránce může být někdy přítěží. Někdy dokáže být až příliš agresivní v soubojích,“ dodává pro Sport.cz. belgický novinář Brandon Morren z webu voetbalkrant.com.

Zatímco v Genku měl kolem sebe Preciado dalších pět Jihoameričanů, ve Spartě nebude mít ani jednoho. A jelikož na Letné jede angličtina, může mít jazykové problémy. Nikoli se základními fotbalovými pojmy, ale v klasické komunikaci se spoluhráči. „Angelo mluví španělsky, takže jsem mu až tolik nerozuměl. V Genku to měl jednoduché, v týmu bylo šest Jihoameričanů, kteří drželi při sobě. Anglicky moc mluvit nepotřebovali. Základním fotbalovým věcem rozumí. Tedy aspoň to tak vypadalo. Vždycky pokýval hlavou a potom se rozesmál,“ pověděl Hrošovský.

O tom, že Ekvádorec je schopen různých věcí, vypovídají videa , která kolují na sociálních sítích. V utkání jihoamerické Ligy mistrů hráčů do 20 let ho protihráči rozpálili tak moc, že před nimi utekl a rohovým praporkem je od sebe odháněl. „Video mi zrovna nedávno poslal kamarád, hodně jsem se pobavil,“ dodal 31letý Hrošovský.

Otázkou jistě zůstává, proč se Preciado stěhuje z belgické ligy právě do Prahy. „Skutečně jsem očekával, že přestoupí do kvalitnější ligy, než je ta česká. Má na to, ukázal to v Genku i na mistrovství světa. Řekl bych, že Sparta Praha zde našla skrytý klenot. Nicméně bych přestup nenazýval krokem zpět. Sparta je jedním z nejlepších, ne-li nejlepším klubem v České republice. Navíc Preciado má teď šanci ukázat se v Evropské lize, zatímco v Genku by se v Konferenční lize na hřiště asi moc nedostal,“ upřesňuje Morren.