Z kritizované posily hrdinou. Kdyby to nezvládl, tak by ve Spartě asi skončil, říká bývalý reprezentant

Pro sedmadvacetiletého záložníka, který má zkušenosti i ze španělské La Ligy, se přitom jednalo o první dvě trefy v ostrých zápasech v rudém dresu. Proti Liberci si ve značně okleštěné sestavě troufl v závěru duelu zahrát oba pokutové kopy a díky přesným zásahům se stal nečekaným hrdinou posledního kola základní části.

„Byla tam spousta mladých hráčů a nechat to takhle v důležitém zápase na nich, to je nesmysl. Šel to kopat hráč, který má něco za sebou," vysvětluje Jiří Jarošík, bývalý trenér Teplic, který v minulosti coby hráč působil i v kádru mužstva z Letné. „Je to borec, že v takových situacích jde na takhle důležitý moment," hodnotí. Rodák z Keni si totiž nejprve troufl zahrávat penaltu v 90. minutě a poté i v desáté minutě nastaveného času.

Fotbalový pořad Přímák s bývalým hráčem Sparty Jiřím Jarošíkem a s bývalým sudím Karlem Hrubešem.Video : Sport.cz

Ofenzivní hráč však do té doby trenéry ani fanoušky svými výkony nepřesvědčil. Hrdinství ze závěru zápasu by paradoxně mohlo umírnit kritiku na jeho osobu. „Bral to tak, že to pro něj byla špatná sezona a tímhle to otočil. Nebral si, že kdyby nedal, tak by to prakticky byl konec ve Spartě," usmívá se fotbalový expert Sport.cz Robert Neumann.

Jarošík dal při této příležitosti vzpomenout na své působení ve Spartě, v jejímž dresu získal čtyři mistrovské trofeje. „Ve Spartě hráli daleko lepší hráči, kteří šli na takhle důležitou penaltu a nedali ji. Pomalu tam skončili," vzpomíná. „Zajímalo by mě, jestli vůbec věděl, co se stane, kdyby ji nedal. Asi by tím jeho angažmá skončilo," přiklání se k možnému osudu fotbalisty reprezentujícího Austrálii.