Za zákroky tohoto charakteru se dává spíš žlutá, glosoval Koubek vyloučení Kučery proti Spartě

Kučera šel do skluzu, snažil se zasáhnout míč, ale Kairinen ho odehrál. Hradecký záložník nebezpečně natáhl levou nohu, kolíky soka netrefil, ale zboural ho. „Ještě jsem to neviděl, takže nevím. Ale musel to být opravdu závažný faul, když to rozhodčí takto vyhodnotili, protože mi přijde, že v poslední době se za zákroky podobného charakteru dává žlutá karta," poznamenal zkušený kouč Votroků.

Ráz utkání se po této situaci zcela změnil, Sparta začala víc a víc tlačit, bezbrankový stav zlomil těsně před přestávkou prvním gólem Lukáš Haraslín. „Do té doby nám plán vycházel. Musím hráče i přes porážku pochválit, byli jsme ve hře do předposlední minuty. Bylo to o jedné povedené akci, která dokonce i přišla, ale Jakub Rada branku nedal," podotkl Koubek.

„Proti Spartě musíte hrát v jedenácti. Červená karta vše zlomila. Je škoda, že jsme nevydrželi alespoň do poločasu bez inkasované branky. To by bylo lepší," cítil brankář Východočechů Pavol Bajza. Druhý gól Sparty dal v 89. minutě Tomáš Wiesner.

KONEC | Dnes to nevyšlo, Spartě jsme podlehli 0:2. Děkujeme všem fanouškům za podporu!🙏 ⚫️⚪️ #votroci pic.twitter.com/o6gVh3l4fz — FC Hradec Králové (@FCHradec) March 18, 2023

Oslabení představuje pro Hradec v sezoně velký problém, Kučerova červená karta byla v lize už devátá. Votroci hrají od podlahy. „Nejsou to oslabení na deset minut. Kluci do toho v těch situacích dávají možná víc srdce než zdravý rozum. Pracujeme s nimi na tom, štve nás to. Nabádáme hráče, ať nefaulují, ať hrajeme bez karet. Ale ti hráči jsou ještě nezkušení," rozebral Koubek téma, které ho zaměstnává a zaměstnávat bude dál.

„Těch červených je strašně moc, musíme být víc disciplinovaní," přidal Bajza. „Ale v tomhle zápase přišlo z naší strany po vyloučení zlepšení oproti Jablonci, kdy jsme po červené kartě dostali čtyři góly a mohli jsme jich dostat sedm," doplnil brankář Hradce.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Brankář Hradce Králové Pavol Bajza.Foto : Vlastimil Vacek, Právo