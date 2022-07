Zapomeň na Bohemians! slyšel Chramosta od Horejše. S kým v Jablonci počítají na hrot?

„Jestli měl Jablonec nějaký problém, bylo to se střílením gólů. Nejsme v situaci, abychom si mohli dovolit pustit útočníka, který je schopný vstřelit gól," konstatoval Horejš.

Odchovanec Mladé Boleslavi působil na severu Čech tři a půl roku, jenže pod trenérem Petrem Radou do základní jedenáctky nepatřil. I proto vloni v létě s úlevou odešel hostovat do Bohemians.

„Z Jablonce jsem odcházel rád, protože moje vytížení nebylo takové, jaké jsem si představoval. V Bohemians mě to bavilo a líbilo se mi tam," netajil se spokojeností. U Klokanů patřil do základu a pomohl jim k záchraně mezi elitou. Přípravu na nový ročník však začal zase na Střelnici, kde je momentálně po veteránovi Tomáši Hübschmanovi a Janu Krobovi třetím nejstarším fotbalistou.

„Mám tady ještě na rok smlouvu a Bohemka by mě musela nejspíš koupit. Je to teď na úrovni klubů, jak se dohodnou," vyprávěl na startu přípravy, kdy byla ještě varianta návratu do Ďolíčku více než otevřená.