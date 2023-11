Zápotočný nejen o změnách v Budějovicích: Bylo to pro mě citlivé. Vadí mi, že naši hráči jsou bití

Co se pro vás ve čtvrtek po konci kolegy Marka Nikla změnilo? A tušíte, proč k tomuto kroku došlo?

Vůbec nic se nezměnilo, pokračovali jsme dál. Byl to pro nás samozřejmě šok. Ale nezlobte se, jsou to interní věci, víc na to moc nebudu odpovídat. Respektuju, že se sportovní vedení takhle rozhodlo. Jsem profík, tohle fotbalový život přináší. Nedá se nic dělat. Bylo to pro mě citlivé, s Márou jsme nějakou cestou šli. Teď to beru tak, že jsem tady sám.

Probíral jste situaci s Niklem?

Vůbec na to nebyl čas. Tohle se stalo ve čtvrtek, my se připravovali dál. Jsem hrozně rád, že na hřišti to na nikom nebylo vidět. Tenhle zásah každého ovlivní, my jsme to nějakým způsobem dali. Teď se budeme připravovat na domácí zápas s Hradcem. Věřím, že ten zvládneme.

Jaké bylo utkání na Slavii?

Chtěl bych před hráči smeknout. Ukázali tady směr a cíl, takhle se můžeme ode dna odpíchnout. Mám hrozně dobrý pocit z toho, jak kluci hráli proti takovým borcům, reprezentantům. Prohráli jsme, ale dali jsme aspoň gól. Do zápasu jsme šli s nějakou taktikou, Slavii jsme ztrestali krásným gólem. Hrozně mě ale mrzí, že jsme obdrželi dva góly ze standardek, i když jsme se ve čtvrtek a v pátek připravovali na to, že to k nám bude lítat. Slavia kvalitou vše vystupňovala a nakonec asi zaslouženě vyhrála.

Hodně vás štve, že jste obdrželi obě branky ze standardek?

Slavia ve druhém poločase jednoznačně stupňovala tlak na svou tribunu. Řeknu dva momenty. Jsem trošku naštvaný na hráče, že první gól nedohráli na zadní tyči. Přitom jsme věděli, že slávisté to tam takhle dohrávají. A druhý gól přišel po hlouposti Martina Sladkého. Takhle u lajny nemůže hráče faulovat. To mu v týdnu určitě vyčtu.

Hodně toho schytal Musa Alli. Co jste tomu říkal?

Nebudu brečet, že rozhodčí připískávali Slavii. Ale vadí mi, že naši hráči jsou bití. Musa Alli odchází s několika koňary. Ale to je fotbal. Řekl jsem mu, že takhle se hraje evropský fotbal. Musí si na to zvyknout. Mám svůj názor na to, jak rozhodčí utkání vedli. Je to složité.

Očekáváte, že proti Hradci bude utkání úplně jiné?

Když hrajete na Slavii před plným stadionem, každý hráč se chce vybičovat. Doma proti Hradci to úplně jiný zápas, třeba zaleze a budeme muset dobývat. Na každé utkání se připravujete po taktické stránce jinak. Ale mám z hráčů skvělý vnitřní pocit. A je jen nás, jak se na utkání s Hradcem připravíme. Bezpodmínečně ho musíme zvládnout. Moc dobře si to uvědomuju, s hráči uděláme maximum. Věřím, že to zvládneme.

Říkáte bezpodmínečně. Znamená to, že v případě vašeho neúspěchu se může něco dít?

Ne, podmínka není žádná. Nikdy neříkej nikdy, může se stát cokoliv, ale takhle to neberu.

O Budějovicích leckdo mluví, že hrají naivně. Jak to berete?