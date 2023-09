GLOSA: Vrba mizí z výsluní. Ve Zlíně ale nemá lehký život

Mnohými je přirovnáván k hokejovému kouči Vladimíru Růžičkovi. Stejně jako on také Pavel Vrba sklízel roky velké úspěchy. A stejně jako Růžička i on zmizel z výsluní. Vrba sice nadále v první lize trénuje, ale jeho Zlín je aspirantem na sestup. V neděli musel s Moravany strávit výprask s Plzní (1:7). Co se stalo s koučem, který dokázal zázraky s provinční Plzní a pro spoustu trenérů se stal vzorem?

Foto: Vlastimil Vacek, Sport.cz Trenér Zlína Pavel Vrba

Článek Předně je třeba říct, že existuje jen hrstka vyvolených, kteří ústup ze slávy nezažili. Vrba se „nahoře" držel dlouho. Od roku 2007, kdy dovedl k titulu Žilinu, po nedávné angažmá ve Spartě. Období mezi těmito štacemi? Viktoria Plzeň: 3 mistrovské tituly, 3 účasti v Lize mistrů, přes půldruhé miliardy korun do klubové poklady z pohárových bonusů. Ludogorec Razgrad: 2 bulharské tituly. Reprezentace: postup na EURO. Vrba je nejúspěšnějším tuzemským trenérem posledních 15 let. Toto je neoddiskutovatelná pravda. Nicméně realita také je, že v posledních letech se jeho kariéra zadrhla. Také 59letý kouč dobře ví, že od předčasného konce ve Spartě zkraje loňského května nabral sešup. Z jakého důvodu? Zaspal dobu, nezachytil moderní trendy nebo je obětí špatného vedení klubů, v nichž působil a působí? Foto: Dalibor Glück, ČTK Trenér Zlína Pavel Vrba Ani na Letné to pod Vrbou na hřišti perfektně nefungovalo, angažmá ve Spartě ale obecně nelze brát negativně. Z pohledu, že v Česku jsou pouze tři exkluzivní adresy: Slavia, Sparta a Plzeň. Ve druhé polovině angažmá na Letné však působil rezignovaně, bez drajvu. I proto bylo překvapením, že si bleskově plácl s majitelem Ostravy Václavem Brabcem, velkým obdivovatelem Vrby. Jenže z původních pohárových ambic rychle sešlo, kouč se po 11 kolech pakoval. S nelichotivým vysvědčením neatraktivního pojetí. Jestliže Vrbovo angažmá v Baníku bylo pro spoustu lidí překvapivé, zimní příchod do Zlína, který bojoval o záchranu, byl doslova šokem. Zlín zázračně zachránil, tady klobouk dolů. Dle úvodu této sezony s ním však zřejmě bude hrát znovu o holý život. Ano, být na lavičce Zlína je složité. V klubu je něco dlouhodobě špatně. Mění se trenéři, ve své podstatě je to ale pořád stejné. Na současné situaci Zlína mají díl všichni. Vrbovým dílem je přístup. Chová se profesionálně, práci nešidí, o tom žádná. Postrádá však drajv. Odešel mu. Už před časem. Možná tohle je důvod, proč po štacích v Žilině a v Plzni není jeho profesní progres kdovíjaký. Chovám k trenéru Vrbovi značnou úctu. V pozici novináře jsem zažil kompletní zlatou éru Plzně, byl jsem u všech velkých zápasů, které pod Vrbou odehrála. I díky němu mám vzpomínky na celý život. Prodebatovali jsem spolu desítky hodin. Býval plný elánu, plánů, snů. Mnohé z nich si splnil. Pokud v sobě nezažehne dřívější jiskru, nenajde vnitřní motivaci, fenoménem už nebude.