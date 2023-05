Zázrak ze Západu: Liga mistrů bez bodu a Horváth v slzách

„My se v Česku ještě musíme naučit fotbal dělat. Docílit toho, že je součástí kultury, zážitek pro celou rodinu, že to není nic ostudného. Držitel permanentky Bayernu je hrdý, že ji jednou věnuje svému dítěti. V tom jsme daleko. V uznání fotbalu jsme tisíc světelných let za Němci," říká Šádek v dokumentu, jehož šestý díl mapuje druhou polovinu účasti Plzně v základní skupině Ligy mistrů.

„Michal si drží nějakou svoji tvář. Znám ho od osmnácti let, kdy jsem přišel do kabiny Sparty. Vím, že se rád směje. Každý den se přesvědčuju, že to není tak tichý a zamračený člověk. Ale drží si svoji tvář, což je jeho rozhodnutí," podotýká plzeňský asistent Pavel Horváth, který v závěru dokumentu popisuje svůj vztah k Viktorii. Ke klubu, v němž prožil neuvěřitelné roky. Zprvu jako kapitán a lídr týmu, poté v roli trenéra.