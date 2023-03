Zbrojovka po čtyřech kolech bez prohry padla. Místo klidu nás čekají starosti, uvědomuje si Dostálek

„Nízká kvalita ve finální fázi v prvním poločase nás srazila. Zahozené střelecké příležitosti nás hodně mrzí. Měli jsme asi pět tutovek, avšak proměnili jsme jedinou. Navíc jsme pak nevstoupili vůbec dobře do druhé půle. Nezachytili jsme záběh Jovoviče za obranu a z jeho zpětné přihrávky jsme dovolili Chramostovi vyrovnat na 1:1. Přitom to nebyla na bránění příliš složitá situace," říkal po domácí prohře 1:2 zklamaný kouč Zbrojovky Richard Dostálek.

Připustil, že jeho mužstvo inkasovaná branka hodně poznamenala. „Když jsme pak konečně zase začali nacházet půdu pod nohama, dostali jsme druhý gól. Chtěli jsme si poté vynutit tlak, ale moc se nám to nedařilo. Buď kvůli našim nepřesnostem nebo tomu, že nám protihráči střely zblokovali," mrzelo trenéra, který poprvé v sezoně zařadil do základní sestavy záložníka Nečase. „Rozhodli jsme se pro něj poté, co se nám před zápasem zranil Pachlopník," vysvětlil.