RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Plzeň je definitivně v krizi, Bílka bych ale neodvolával. Fillo podle mě na jaře dohrál

Sparta v souboji s Hradcem dosáhla na tři body, což je pro ni důležité, protože votroci opakovaně ukázali, že umějí potrápit týmy z první šestky. Letenským určitě pomohlo, že domácí dovolili, aby fanoušci Sparty vykoupili všechny lístky, takže hráli před vlastním publikem. V té atmosféře se jistě hrálo dobře i Hradci, který už se těší na domácí stadion.

Hradec umí být nepříjemný, Spartě to v tomhle utkání nelepilo, proti deseti se jí nehrálo dobře, neexcelovala jako v minulých zápasech. O to víc je ale pro ni tahle výhra důležitá, a to i z pohledu psychiky. Dřív totiž taková utkání nezvládala. Teď se jí daří a dotáhla se na Slavii. Ve hře je první místo, což znamená pro nadstavbu výhodu domácího prostředí proti nejsilnějším týmům. O to se teď hraje.

První je pořád Slavia, ale po kolapsu v Liberci už jen zásluhou skóre. Venku to sešívaným neladí. Slovan ztrácí body se soupeři, kteří jsou v tabulce kolem něj, ale silné týmy potrápit umí. Trpišovského tým těží z domácího prostředí a lepšího stavu hřiště. Jenže v Liberci je čekalo něco jiného. Navíc hráči, co dostali šanci, nejsou podle mě tolik stavění do soubojového typu zápasu.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Útočník fotbalové Slavie Peter Olayinka odchází po červené kartě v Liberci.Foto : Radek Petrášek, ČTK

Závěr se Slavii nepovedl. Začalo to červenou kartou pro Olayinku. To je hráč, který je dlouhodobě tahounem, dává góly, je u důležitých momentů, byla na něj penalta. Pak ale přišel jeho zkrat a červená karta. Trenér s ním o všem určitě bude mluvit, nečekám ale, že by hráč dostal pokutu. Pro něj bude největším trestem, že nebude hrát. Já tyhle výbuchy znám, taky se mi to stalo. Olayinka ví, že udělal hovadinu, byl to vteřinový zkrat. Vzpomeňte si na to, co udělal Zidane ve finále mistrovství světa.... Pak ještě zafungoval zákon schválnosti, že Liberec vyrovnal. Ale Slavia už v minulosti dokázala, že se z toho dokáže oklepat, tak uvidíme, jak to bude tentokrát.

A pak je tu samozřejmě Plzeň, která nezvládla utkání s Bohemkou. Je v krizi, na týmu leží deka. Hráči chtějí, všechny míče se prostě v takové době odrážejí k soupeři. Je tam kopec smůly, ale Plzeň by si měla uvědomit, že měla taky dřív pořádnou porci štěstí. Bohemka mě v první půli zklamala, což přiznal i její trenér. Zvedla se až po přestávce, kdy předvedla srdnatý výkon a klokani zaslouženě stoupají tabulkou, kde myslí na první šestku.

Mluví se o tom, zda další porážku ustojí trenér Michal Bílek. Nejsem zastáncem nějakého překotného odvolávání. Přijde mi celkově, že je Plzeň unavená, hlavně psychicky a chybí mi i větší zaujetí či vášeň. Hráči potřebují volno, srovnat si hlavy a začít zase poctivě pracovat od základních věcí. A soupeři také hrají proti Viktorce jinak, nedovolí jí prosadit se hrou, jakou to dokázala v minulosti. Taky si myslím, že Viktorce chybí hráč typu Aleše Čermáka, který v klíčové chvíli vymyslí nějakou kulišárnu, ten ovšem je momentálně na hostování v Bohemce...

U dna se topí Zlín. Prohrál na Slovácku a navíc byl znovu vyloučený Fillo. Znám ho, je to dobrý kluk, který byl nejspíš přemotivovaný. Hodně si tu situaci, v níž tým je, bere. Tady mu noha sjela po balonu, vypadalo to, že by mohlo dojít k vážnému zranění. Myslím, že Martina čekají těžké chvíle. Vedení i trenér Vrba budou muset zakročit a myslím, že pro Filla letošní jaro skončilo. Zlín je poslední a dole se dál topí i Teplice, ale věřím, že ty se pod trenérem Frťalou a jeho realizačním týmem zvednou. Jen musí zapomenout na hezkou hru, o kterou se snažily pod trenérem Jarošíkem, musí hlavně sbírat body, a to jakkoliv.

Radost jsem měl i u dalších zápasů. Slovácko s Olomoucí jsou zaslouženě v šestce. Jablonec se rozjíždí pod trenérem Horejšem, což jsem čekal, protože je to koncepční trenér a věřil jsem, že jeho tým může být černým koněm jara. Může určitě promluvit do pořadí.

Teď ale ligu čeká reprezentační přestávka. Těžko odhadovat, kterému týmu ublíží, ale nejvíce na to za mě doplatí fanoušci. Ti si musí na další ligové kolo počkat dva týdny. Nezbývá než držet palce české reprezentaci při vstupu do kvalifikace, kde se hned na úvod potká s účastníkem mistrovství světa Polskem. Věřím, že to čeští fotbalisté zvládnou a potvrdí, že se český fotbal posouvá správným směrem.