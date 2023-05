Zbrojovka se po pauze zlepšila, ale vyrovnat se jí nepovedlo. Nevytvořili jsme si pořádnou šanci, mrzí Haška

GLOSA: Zpátky v devadesátkách. Zařídil Křetínský „Sparťanskou pentli“?

Před zápasem Liberce se Spartou se oba týmy s pompou vyfotily před transparentem upomínající při příležitosti 30. kola na jubilejní 30. ročník samostatné české ligy. A zápas pak historii opravdu připomenul. Ale nechtěně a tu méně slavnou. Jako by se totiž fotbal vrátil do neblaze proslulých 90. let minulého století, kde se rozhodovalo i jinde než na hřišti.