Zbrojovka se po postupu touží pohybovat v klidných vodách. Ještě chce přivést dva hráče

„Některé hráče, jimž vypršely v červnu smlouvy, jsme nahradili vytipovanými fotbalisty. Děláme všechno pro to, abychom se v první lize pohybovali v klidných vodách," nechce sportovní manažer Zbrojovky Tomáš Požár, aby se opakovala předminulá sezona, v níž se Brňané hned po postupu pakovali zpátky do druhé ligy.

Tým posílil na krajích obrany. Na pravou stranu přišel ze Zlína Slovák Matejov a nalevo mohou nastupovat Divíšek ze Slovácka a Granečný z Baníku. Střed pole by měli vyztužit Falta, který se nevešel do užšího kádru v Plzni, a nigérijský rychlík Alli. „Máme všechny posty zdvojené. V mužstvu je konkurence," těší kouče Zbrojovky Richarda Dostálka.

Přesto by ještě rád mužstvo posílil. „Přestupní termín nekončí. Jednáme ještě o příchodech dvou borců. Jedním z nich by měl být stoper," tvrdí Požár. V kuloárech se skloňuje hlavně jméno středního obránce Čiháka, který by měl přijít do Brna na hostování. „Máme o něj zájem. Uvidíme, jak to dopadne. Plzeň ale není jediný klub, s nímž jednáme," prozradil.

Brňané sice v posledních třech přípravných duelech se Štýrským Hradcem, v Kroměříži a s Jihlavou ani jednou neinkasovali, avšak sami skórovali pouze jednou. „Pozitivní je, že jsme se do šancí dostávali. Druhá věc je, že jsme nebyli příliš produktivní. Trochu to přičítám únavě z náročné fyzické přípravy. S lehčími nohami to tam snad začne klukům v lize padat," uvítal by Dostálek.

V totéž doufá nejlepší kanonýr uplynulého druholigového ročníku Jakub Řezníček. „Já jsem nikdy v přípravě moc gólů nedával. Věřím, že se v lize rozstřílíme a bude nám to šlapat. Je potřeba s tím začít hned v sobotu. Já se na utkání se Slováckem hrozně moc těším. Nejvyšší soutěž mně už chyběla," svěřil se kapitán Brna.

Foto: fczbrno.cz Trenér Brna Richard Dostálek.Foto : fczbrno.cz

Podle trenéra narazí Zbrojovka na úvod na jednoho z nejtěžších soupeřů. „Los neovlivníme. Hradišťský tým učinil v posledních sezonách značný výkonnostní skok, ale my uděláme všechno pro to, abychom vstup do sezony zvládli. Vždyť na startu vždycky strašně moc záleží," uvědomuje si Dostálek. Dva brněnské hráče prý trápí drobné šrámy. „Uvidíme, zda se dají do víkendu do kupy," nechce být konkrétní.