Brankář Zbrojovky Berkovec už o záchranu hrát nechce: Snad si kluci schovali góly na ligu

„Jsem přesvědčený, že máme silnější celek než loni na jaře, kdy jsme z ligy spadli. To se v žádném případě nesmí opakovat. Já už o záchranu rozhodně hrát nechci. V dosavadní kariéře jsem to zažil několikrát, a vždycky to byly obrovské nervy. Teď si chci fotbal trochu užívat. Věřím, že v silách současné Zbrojovky je pohybovat se uprostřed tabulky. Proto jsem nedávno prodloužil v Brně smlouvu," říká Berkovec, který v minulosti chytal také za Spartu, Slavii, Bohemians 1905 či Karvinou. Za sebou má i úspěšné angažmá v litevském Žalgirisu Vilnius.

V generálce před vstupem do první ligy uhráli fotbalisté Zbrojovky s druholigovou Jihlavou jen bezbrankovou remízu. „Má to dvě roviny. Už ve třetím přípravném duelu v řadě jsme ani jednou neinkasovali, což je před prvním mistrovským utkáním se Slováckem velmi pozitivní. V defenzívě nám to docela funguje, avšak poslední dobou naopak moc gólů nedáváme. Přitom kupříkladu s Jihlavou jsme si hlavně ve druhé půli několik slibných příležitostí vytvořili. Snad si kluci schovali branky na ligu," popřál zkušený gólman parťákům v poli.

Celkově je Berkovec s přípravným obdobím spokojený. „Hlavně s bratislavským Slovanem či rakouským Štýrským Hradcem jsme odehráli velice solidní zápasy. A důležité je, že jsme všichni zdraví," cení si.

Foto: FC Zbrojovka Brno Šimon Falta v dresu Zbrojovky Brno.Foto : FC Zbrojovka Brno

Obranná formace Brna doznala po návratu do nejvyšší soutěže hlavně na krajích výrazných změn. „Pepa Divíšek, Matejov i Granečný jsou zkušení borci, kteří toho mají hodně za sebou. Vzájemná komunikace na hřišti funguje bez problémů," uvedl Berkovec na adresu letních posil Zbrojovky.

Přivítal, že se do mužstva vrátil stoper Štěrba, který jako host z Olomouce pomohl brněnským fotbalistům v uplynulé sezoně k suverénnímu triumfu ve druhé lize. „Mezi středními obránci máme docela konkurenci. Tak ať se kluci poperou o flek," culí se.

Kromě Šimana má Berkovec čerstvě dalšího brankářského parťáka. Do Zbrojovky se po letech vrátil z Jablonce její odchovanec Vlastimil Hrubý, který se už zároveň připravuje i na trenérskou roli. „Znali jsme se jen jako protihráči, ale hned jsme si sedli. Vlasta na trénincích dokazuje, že je pořád výborný gólman. S ním, Kubou Šimanem a naším trenérem Martinem Doležalem tvoříme pohodovou brankářskou čtyřku," těší ho.

S napětím už vyhlíží premiérový ligový duel, v němž Brňané budou poslední červencovou sobotu hostit fotbalisty Slovácka, kteří v uplynulých dvou ročnících nejvyšší soutěže obsadili výtečné čtvrté místo a v minulé sezoně navíc triumfovali i v Českém poháru. „Narazíme hned zkraje na nesmírně kvalitního soupeře. Vstup do ligy je ale hrozně důležitý, a my potřebujeme doma bodovat. Právě nezdary na našem stadionu byly v předminulé sezoně hlavní příčinou, že jsme se mezi elitou neudrželi. Teď musíme být rozhodně před našimi fandy úspěšnější," předsevzal si Berkovec.

Foto: fczbrno.cz Josef Divíšek bude v nadcházející sezoně oblékat dres Zbrojovky.Foto : fczbrno.cz