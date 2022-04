Ze sparťanů je nejblíž, přesto Čvančara na boj o korunu krále střelců nemyslí

„U mě už tradičně nebyla první půlka úplně vydařená, ale do náběhových a soubojových věcí jsem se dostával. Já byl zvyklý být více zapojený ve hře. Tady jsem ve Spartě, udělají to místo mě jiní kluci a já jsem od toho, abych řešil finální fázi," srovnává v rozhovoru pro klubovou televizi.

📺 ČVANČARA | „Samozřejmě asi všichni vidíme, že to není úplně ideální a že mi to nelepí tolik, jak by mělo… Je potřeba na tom zapracovat.“

„Nálada nebyla úplně ideální, co k tomu říct... Musíme se připravit na finále poháru a snažit se co nejvíc odčinit. Aby sezona neskončila až tak špatně," popsuje útočník atmosféru v kabině.

„To nebyl problém. Jak říkám, byl jsem zvyklý na větší zapojení do hry, v Jablonci jsem hrál na desítce a víc jsem tvořil. To tady nejsem, jsou tu hráči, kteří to umějí líp. Já jsem tu od toho, abych jejich práci zužitkoval a dával góly. Bohužel v Olomouci to nebyl zápas asi nikoho z nás, věděl jsem, že nehraju dobře," vrací se Čvančara k porážce, která vzala Spartě poslední reálné naděje na titul.