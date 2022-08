Ze Sparty k nováčkovi. Záložník Souček vypomůže v lize fotbalistům Zbrojovky

Fotbalová Zbrojovka ohlásila den před ligovým duelem v Olomouci posilu do záložní řady. Z pražské Sparty přichází do Brna na roční hostování bez opce člen reprezentačního týmu do 21 let Filip Souček. Nastupovat bude v dresu s číslem 27.

Foto: fczbrno.cz Filip Souček s dresem Zbrojovky BrnoFoto : fczbrno.cz

Článek „Domluva byla docela rychlá. Na nové angažmá se těším, chci být Zbrojovce co nejvíc platný," svěřil se. Nepřichází do neznámého prostředí. „Z nároďáku znám Michala Ševčíka a Ondru Pachlopníka. V Opavě jsem hrával s Matějem Hrabinou a Jirkou Texlem," prozradil. Kouč prvoligového nováčka Richard Dostálek Součkův příchod vítá. „Filip nám pomůže vyztužit střed pole směrem do defenzívy. Věřím, že nám dokáže hned pomoct. Jsem moc rád, že se povedlo jeho příchod zrealizovat," netají radost z nové akvizice. Souček je odchovancem Opavy, v dresu slezského mužstva poprvé okusil nejvyšší soutěž. V srpnu 2020 přestoupil do Sparty. V první lize dosud odehrál šedesát utkání, v nichž dvakrát skóroval. Na tři góly přihrál. Za letenský tým nastoupil také k jednomu zápasu předkola Ligy mistrů a k pěti střetnutím Evropské ligy. FORTUNA:LIGA Surová hra přišla Kuchtu draho. Kolik kol stráví jen na tribuně?

Reklama