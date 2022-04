Zklamaný Bílek lamentuje: Třikrát za sebou jsme remizovali. Je na čase získat zase tři body

Je to tak. Škoda, že nám nešla finální část, protože tlak jsme si vytvořili. Do pokutového území chodily centy, do zakončení jsme se však bohužel nedostávali. Rozhodnout jsme mohli ale i po přestávce. Dali jsme gól, měli další závary, obrovskou šanci spálil Chorý. Kdyby ji proměnil, výsledek by pro nás pravděpodobně byl příjemnější. Jenže místo druhého gólu jsme na malinkou chvíli vypadli z rytmu, soupeř nás zatlačil, vytvořil si jednu standardku a tu zúročil. Takže spokojeni nejsme.