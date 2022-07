Zklamaný Michal Frydrych. Že se stane něco takového, jsem si ani nechtěl představovat

„Že se stane něco takového jsem si ani nechtěl představovat. Jsem strašně zklamaný, smutný. Moc jsem se těšil," soukal ze sebe 32letý obránce, který odehrál utkání v dresu Baníku poprvé od srpna 2015.

Příčiny kruté porážky hledal v neschopnosti překonat olomouckou defenzivu a hrubkách té ostravské. „Ze začátku to byl klasický zápas prvního kola. Oba týmy zkoušely, co si mohou dovolit a z naší strany to do úvodního gólu nebylo nijak špatné. Bohužel nám nevyšel začátek druhého poločasu, kdy jsme dostali druhý gól. Snažili jsme se nemít hlavy dole, ale nedokázali jsme využít ani standardní situace," popisoval Frydrych.

Největší letní posila nastoupil vinou zranění Davida Lischky i Jaroslava Svozila ve stoperské dvojici s Jakubem Pokorným. A působili, že si úplně nerozumí. Olomoucký Mojmír Chytil jim dělal obrovské problémy a vstřelil i úvodní gól zápasu. Z chyb v defenzivě těžili ve druhém poločase také na zadní tyči volný Juraj Chvátal a střídající Jan Sedlák, jenž využil hrubky Ladislava Takácse.

„Ze začátku přípravy jsme zkoušeli různé dvojice, ale přišla zranění a bylo jasné, že budeme hrát takto. Dva tři zápasy jsme spolu odehráli, věděli jsme, co od sebe čekat. Dnes to ale nebylo jen o obráncích. Ty góly dostal celý tým, měli jsme si více pomáhat, aby nedostali tolik prostoru. Je to práce celého týmu," zdůrazňoval Frydrych.

Podobný malér na úvod sezony nepamatuje. „Nezažil jsem nic podobného. Těžko takhle z patra říct, co udělat, aby nás to nepoznamenalo. Jsou vlastně jen dvě varianty. Bud nám to pomůže k tomu, abychom byli v dalších zápasech lepší, nebo je ta druhá možnost, kdy se ta sezona může vyvíjet trošku hůř," řekl obránce se zkušenostmi z těžkých zápasů v evropských pohárech v dresu pražské Slavie.