Ani Kozák, ani Brandner, na hrotu nastoupil obránce. Škoda zahozených šancí, lituje po plichtě v Brně Kalabiška

Já jsem samozřejmě v minulosti v útoku nastupoval. Je to ale už dost dlouho. Snadné to tudíž nebylo. Hraju ale pod trenérem Svědíkem už dlouho, a tak vím, co požaduje po útočnících. Je tam jiný presink i pohyb než v defenzívě. Podařilo se mi dostat do několika šancí, jenže jsem je bohužel neproměnil. Kdybych dal gól, jelo by se nám domů asi veseleji. Příště musím skórovat, abychom brali všechny tři body. Výsledkově ani herně nedopadl zápas v Brně úplně podle našich představ.