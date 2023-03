Zkrat Čmelika byl dárečkem pro nás. Zlomový moment zápasu, přiznal olomoucký kouč Jílek

„Bylo tam nějaké oplácení. Úplný nesmysl, zvláště, když sudí odpískal faul pro nás. Co udělal, je špatné," kroutil nevěřícně hlavou hostující trenér Marek Nikl. „Úplně nás to potopilo. Pak už na hřišti existovalo jen jedno mužstvo. Velká škoda. Bylo to za stavu 0:0, v době, kdy jsme se do toho začali dostávat," litoval i obránce Dynama Martin Sladký.