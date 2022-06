Zvučná posila pro Slovácko. Do české ligy se vrací Kozák

"Byl tam zájem z obou stran, takže jsme se dohodli celkem rychle. Slovácko hraje poslední dva roky tam, kde hraje, do toho navíc může nakouknout do pohárové Evropy. Ambice jsou jak ze strany Slovácka, tak i z mé. Jsem rád, že se to uzavřelo, a je čas se na soutěže připravit," prohlásil Kozák, jehož s novým mužstvem čeká 3. předkolo Evropské ligy.