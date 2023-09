Chelsea koupila z Manchesteru City anglického záložníka Palmera

Fotbalový mistr Evropy do 21 let Cole Palmer vyměnil dres ligového mistra Manchesteru City za Chelsea, která za anglického záložníka zaplatila 40 milionů liber (1,12 miliardy korun). Představitelé londýnského klubu dnes oznámili, že Palmer podepsal na Stamford Bridge smlouvu na sedm let.

