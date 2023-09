Chorý protrhl smůlu. Oslavy? Trenér by nám nejraději zakázal i colu

Chorý po půlhodině hry těžil jak z precizního centru Lukáše Kalvacha od praporku, tak ze šikovného prodloužení míče v podání Robina Hranáče. Následně se ocitl ve vyložené příležitosti a po prudkém zakončení mohl slavit první branku ze hry v ročníku. Předtím se totiž prosadil pouze v ligovém klání s Baníkem Ostrava (3:1), a to z pokutového kopu. Jinak? Radost mu kazily břevna, tyče, případně skvělé zákroky brankářů.

„V tu chvíli jsem ale vůbec nepřemýšlel, jestli jsem měl zatím smůlu, nebo štěstí. Snažil jsem se jen co nejrazantněji trefit bránu. Byl jsem strašně rád, že to vyšlo a mohl jsem to oslavit společně s fanoušky, kterých dorazily mraky,“ vzpomínal Chorý na klíčový moment, díky němuž si Viktoriáni mohli odškrtnout splnění prvního cíle.