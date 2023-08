Koubkovi se ulevilo: Zabil jsem noční můru. Ocenil pevnou defenzivu i útočné věže

Jaké jsou vaše bezprostřední pocity po zápase?

Samozřejmě jsem za mužstvo spokojený. Jsem rád i za sebe, přeci jen nějaká ta vzpomínka na Maccabi se těžko vytěsní z paměti. Řekl bych, že s touhle partou jsem tu noční můru zabil. Po osmi letech, z toho mám radost. Klukům ještě jednou děkuji.

V pátek slavíte narozeniny, je vítězství a postup ideální dárek?

Lepší jsem nemohl dostat. Tenhle je nejlepší, jaký mohl být. Chci poděkovat i fanouškům za jejich usilovnou podporu. Pokud vyvolají jméno trenéra, kterého tady moc nevyvolávali, dělá mi to zase o něco větší radost.

Budete mít čas narozeniny nějak oslavit, nebo se již jen soustředíte na nedělní ligový duel s Bohemians?

Na narozeniny jsem nemyslel. Tak jsem se soustředil na utkání, že jsem na to zapomněl. Ono takové číslo není nic líbezného, nelze na to moc nadšeně myslet. Je to blbé číslo. (smích) Dnes si dám určitě skleničku dobrého vína, ale zítra nás čeká trénink. Pokračujeme dál.

Sestřih fotbalového zápasu Konferenční ligy mezi Viktorií Plzeň a Tobolem Kostanaj.Video : O2 TV Sport

Bylo utkání téměř dokonale zvládnuté? Tobol se nedostal skoro do ničeho.

Především nebylo lehké. Soupeř je nesmírně kousavý v intenzitě napadání, je skvělý na míči a dokáže ho udržet, otáčet hru. Už v Kazachstánu jsme ale poznali, že do naší třístoperovky se těžko dostávají. Od toho jsme tedy neustupovali. Musím pochválit zadní řady, někdy to bylo s vypětím všech sil, ale takticky jsme to zvládli dobře. Do bloku se Tobol až tolik neprosazuje, bylo důležité hlavně zachycovat náběhy.

Viktoriáni, Evropa je naše! Tobol jsme doma porazili 3:0 a #posledníkrok je za námi 6/6✅ pic.twitter.com/W25OmN12ek — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) August 31, 2023

A jak jste viděl výkon směrem do ofenzivy?

Ani my jsme neměli jednoduché se prosadit. Obrana soupeře byla důsledná. Určitě nám pomohla branka ze standardky, uvolnila nás. Spadlo z nás napětí, z počátku jsme byli trošku nervózní. Pak jsme už utkání dokázali kontrolovat a dovést do větší efektivity v podobě dalších branek. Věděli jsme, že se můžeme prosadit přes hrotové hráče.

Byl tedy tandem Chorý-Durosinmi klíčovou údernou zbraní?

Na nich to bylo postavené. Chtěli jsme eliminovat soupeřův nepříjemný presink tím, že ho překopneme. A na to potřebujete věže. Tento taktický záměr se se podařil, prvek dlouhých míčů tam patřil. Byli bychom bláhoví, kdybychom ho nevyužili, když máme na hrotu k dispozici tak vysoké hráče. Přímo se to nabízelo.

Kdy jste definitivně uvěřil, že je postup váš?

Druhá branka to řešila. Vedli jsme 4:1, do konce zbývalo půl hodiny. A obranný výkon, který kluci v poslední době předvádějí, zaručoval, že už bychom to měli zvládnout.

Stává se Brazilec Cadu na postu levého wingbeka pomalu klíčovým hráčem týmu? Roste zápas od zápasu, teď připravil hned dva góly.

Ano. Jak zápasy běží, stoupá mu sportovní forma. Je to způsobeno jeho zvyšujícím se sebevědomím. Jedná se o výborného fotbalistu, který si ale zpočátku tolik nevěřil. Dostal tu šanci po dlouhé době a hostování v Baníku, bylo na něm, jak ji uchopí. Třeba s Dritou byl nervózní a musel jsem ho střídat, ale nyní hraje výborně a souhlasím, že se stává jedním z klíčových hráčů. Ukazuje, co umí. Je skvělý po technické stránce, má výborné myšlení i kopací techniku.

⚽️59´ Rafiiiiiiiiiiuuuuuuu! Viktoria vede 2:0! Cadu posadil balon přímo na hlavu Rafia Durosinmiho, a ten balon poslal přímo k pravé tyči Konovalovy branky. #PLZFKT pic.twitter.com/feaCd7DnaE — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) August 31, 2023

Jak se těšíte na vaši trenérskou premiéru ve skupině evropských pohárů? Je to váš zatím největší úspěch, třeba více než zisk titulu?

Jestli někdo posuzuje postup do skupiny jakékoliv evropské soutěže jako více než titul, může to tak být. Pokud si někdo cení víc titulu, asi to může být bráno opačně. Já si obojího nesmírně vážím.

Když se ohlédnete za všemi předkoly, co pro vás je bod, který byste vypíchnul a nejvíce si ho vážíte?

Každý si vzpomene na to, jak jsme se natrápili s kosovskou Dritou. Doma jsme si zápas zkomplikovali. Měli jsme obrovské šance, když budu skromný, bylo to na dva, tři nula. Pak jsme tam jeli po remíze a víme, že není legrace tam hrát. Bylo to tam těžké, padesát na padesát. Možná to byl nejtěžší soupeř z těch tří. Kosované byli houževnatí, dobře bránili a ještě k tomu hrozili i směrem vpřed. Tu prekérní situaci v odvetě jsme si zavinili sami, ale dokázali jsme ukázat vnitřní sílu.

