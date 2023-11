Chtěl jsem góly navázat na minulý ročník, rozjezd v Německu byl pomalejší

„Je to pro mě důležité, protože jsem strašně chtěl navázat na minulou sezonu. Sám vím, že rozjezd byl jednoznačně pomalejší, ale snad se to teď obrátí. Doufejme, že se budu každým zápasem zlepšovat,“ řekl bývalý hráč Ajaxu Amsterodam nebo Utrechtu, jenž v minulém ročníku za Twente zaznamenal 15 branek a 13 asistencí.

Ve Wolfsburgu nehraje klasické křídlo jako dříve v Nizozemsku. „Je to spíš osmička ze středu, hraju to teď i v nároďáku. Pro mě jedině dobře. Náběhy za obranu musí být pořád, ale je to specifická pozice, ne klasické 4-3-3,“ vysvětlil Černý.

„Vlci“ jsou i kvůli třem říjnovým porážkám za sebou na devátém místě německé ligy. „Chtěli jsme na Lipsko navázat, protože nás to hodně nakoplo. Remíza s Brémami je velká škoda, ale zvedáme se. Ambice jsou jasně dané, chceme hrát co nejvýš. Každý tady ví, že je soutěž hodně vyrovnaná. Jde o to spíš udělat nějakou šňůru vítězství a jít do laufu. Určitě je to v našich silách,“ uvedl Černý.