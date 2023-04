Chyběl nám Škoda, ale toho bych proti Slavii stejně nepostavil, žertoval Hoftych po remíze s vicemistrem

Bod z dnešního zápasu tedy berete?

Určitě, je pro nás ziskem. Z mála šancí jsme vytěžili hodně. Čelili jsme těžkému soupeři, do utkání vstoupili krásnou brankou Kušeje a byli aktivní. Slavia postupně získávala půdu pod nohama a ve druhém poločase byla lepší, my nedokázali udržet balon nahoře.

Nepomohl by právě s udržením míče na útočné polovině vykartovaný Milan Škoda?

Milan nám chyběl, ale proti Slavii bych ho asi stejně nepostavil. (smích) Lamin Jawo, který ho nahradil, má ramadán, takže v soubojích to nebylo takové, jak jsme očekávali. Ale do ofenzivy to je těžké, Slavia má stopery, výborné v soubojích. Například Kačaraba je v nich silný, i když Kušej mu dělal pohybem problémy.

A ještě k tomu se právě Kušej, kterému jste v posledních týdnech často spílal za nedostatečnou efektivitu, prezentoval nádherným gólem.

Přesně tak, on nedává jen tutovky. Ze tří gólů, které dal, byly dva ze situací, které ani nebyly brankovou příležitostí. Trefil to famózně, pro nestranné diváky byl v tu chvíli zápas ještě zajímavější. Škoda, že jsme nechali soupeře ještě před poločasem vyrovnat.

Zamlouval se vám výkon defenzivy?

Myslím, že do obrany jsme hráli skvěle. Slavii jsme udrželi daleko od naší branky a nepouštěli ji do šancí. Díval jsem se, že na střely na branku to dokonce bylo jen 2:4 v náš neprospěch.

Poměrně brzy jste vystřídal Marka Matějovského, a bezprostředně po jeho odchodu ze hřiště jste měli problémy zklidnit hru. Vnímal jste to?

U Máry musím začít tím, že je to skvělý hráč, pro nás opravdu důležitý. Tyhle zápasy nahoru-dolů jsou pro něj ale těžké, bylo to hodně o soubojích a běhání. Navíc obdržel žlutou kartu a víme, že Slavia je pro něj stále ještě trošku něco jako červený hard pro býka. To trochu smrdělo, tak jsme jej radši vyndali.

Kvůli karetnímu trestu nebo dohodách o hostování jste přišli prakticky o tři první volby na pozici pravého halvbeka (Martin Suchomel, Michal Tomič, Ubong Ekpai, pozn. red.). Jak se této netradiční role zhostil Ondřej Karafiát?