Kolář není tak pružný, tak mu to obalím na zadní. Kušej parádní ranou obstaral Boleslavi bod v souboji se Slavií

Ale pozor, o jeho zdaleka nejhezčí gól slabší nohou v kariéře se nejednalo. Minimálně fanoušci prostějovské kopané by si mohli vzpomenout na podzimní druholigové utkání v Líšni, kdy se Kušej trefil skoro identicky a svůj tým dovedl k výhře 3:2. „Na podzim jsem dal levou Líšni podobný gól. Proti Slavii se to ale samozřejmě cení mnohem více. Budu na to dlouho vzpomínat," spokojeně vyprávěl mladý útočník.

Na to, že Kušej ještě na podzim nastupoval ve druhé nejvyšší soutěži, vzal Fortuna ligu útokem opravdu zostra. Jeho jméno je často skloňováno experty a pravidelně bývá označován za jarní kometu ligy, ač jeho produktivita není zdaleka taková, jakou by při množství svých gólových příležitostí zasloužil. „Bylo mi řečeno, že je v lize vše rychlejší. Pokaždé, když se do šance dostanu, se to snažím vyřešit rychle a jsem pak zbrklý. Bude to lepší postupně, jak budu nabírat zkušenosti," věří Kušej.

Hlavní trenér Mladé Boleslavi Pavel Hoftych se před časem nechal slyšet, že až začne Kušej své šance využívat, tak brzy zmizí do ambicióznějšího celku. Bývalý hráč Prostějova či Ústí ale hlavou v oblacích nelétá, ačkoliv chvála se na něj valí ze všech stran. „Je to hezké poslouchat a číst, co se o mně píše. Ale jsem nohama na zemi, chci tu dohrát sezonu a nepřemýšlet nad jinými věcmi. Když naopak zahraju špatně, lidé to proti mně budou otáčet," uvědomuje si.