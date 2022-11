Courtois znovu penaltovým mágem. Ale takhle to dál nejde, láteřil belgický gólman

Pro belgickou partu hvězd je to v Kataru buď, anebo. Zajímavá generace, která pořád čeká na velký triumf, má zřejmě poslední šanci na to, aby se pozlatila. V porovnání s nadšenou Kanadou působila utahaně, přesto dokázala vyhrát. „Máme tři body, ale to je to nejlepší, co se dá o tomhle zápase říct," trefně to shrnul Courtois před televizní kamerou.