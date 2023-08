Dal gól Bayernu, teď si splnil další sen. Moc jsem si to užil, smál se po debutu plzeňský benjamínek

Ročník narození 2005. Ligová základní sestava. Dres Viktorie Plzeň. Že vám tohle spojení příliš nejde přes pusu, respektive oči? Není se čemu divit, je dobře známo, že Západočeši dlouhodobě sází spíše na zkušenost. Osmnáctiletý stoper Jan Paluska ale překvapivě vtrhl do úvodní jedenáctky v domácím duelu s Baníkem Ostrava (3:1). A na pravé straně tříčlenné defenzivy obstál, takže si po konečném hvizdu mohl s chutí vychutnat děkovačku s fanoušky. „Splnil se mi sen. Čekal jsem to velké, ale že to bude takhle velké, a tak moc si to užiji při svém debutu? Neskutečné,“ culil se nadějný obránce na pozápasové tiskové konferenci, kde, stejně jako na hřišti, absolvoval premiéru.

Foto: Michal Beránek / CNC /, Profimedia.cz Osmnáctiletý stoper Plzně Jan Paluska.

Článek Fotogalerie +6 Mimochodem, pro Palusku jde v posledním roce již o minimálně druhý splněný sen. Identická slova jako nyní totiž volil i po loňském utkání mládežnické Ligy mistrů na půdě Bayernu Mnichov, které Plzeň vyhrála 2:1. A právě Paluska v první minutě nastavení dokonal obrat a zařídil tak cenný skalp. Ligový debut pro něj ale zcela pochopitelně byl o poznání náročnější, než střetnutí se špičkovými dorostenci. „Než jsem přišel na hřiště, byl jsem trochu nervózní," přiznal. Aby také ne, vždyť v jeho vůbec prvním soutěžním utkání za A-tým neexistoval žádný prostor pro chyby. Plzeň do něj šla v herní (ne)pohodě, která měla k ideálu daleko, tři body nutně potřebovala. Jednak kvůli nepříliš lichotivému postavení v tabulce po úvodních dvou kolech, jednak proto, aby se konečně znovunaladila na vítěznou vlnu z letní přípravy. První tříbodová výhra v lize! Viktoriáni doma porazili Baník 3:1 ✌🏻 ⚽️Bucha ⚽️Chorý ⚽️Traoré #PLZFCB pic.twitter.com/nMHpBe7qsC — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) August 6, 2023 A i díky Paluskovi se tak podařilo. „U debutu není potřeba být tolik vidět do pozitivna. Hlavně je důležité, že u něj nedošlo k žádné minele. Podal spolehlivý výkon, gratuluji mu k dobrému utkání a myslím, že brzy přidá další," ocenil talentovaného obránce bývalý prvoligový fotbalista Jakub Podaný ve studiu O2TV Sport. Podaného shrnutí bylo podobně přesné, jako jeho centry levačkou v dobách profesionální kariéry. Ne, na Paluskovu premiéru se nebude vzpomínat jako na odpoledne, okořeněné dechberoucím představením nejmladšího hráče na place. Rozhodně ale stojí za zmínku, že po „jeho" straně byl Baník o poznání méně nebezpečný, než po té, kterou měl pod palcem stoperský kolega Sampson Dweh. Možná i proto vydržel Paluska, na rozdíl od liberijského kolegy, na trávníku až do poslední minuty. „Hlavní bylo hrát na jistotu, i když jsem měl nějaké úkoly směrem dopředu," uvědoměle pravil Paluska. První vítězství v novém ročníku hodnotí debutant Jan Paluska a Jindřich Staněk, pro kterého bylo dnešní utkání sté v dresu Viktorie. 🗣 CELÝ ROZHOVOR ▶️ https://t.co/TyuPbuzkMX pic.twitter.com/LjM0k9lD5z — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) August 6, 2023 Jeho zařazení do úvodní jedenáctky znamenalo, že Viktoria vyslala do boje snad nejmladší defenzivu, kterou vůbec v teoretické rovině mohla poskládat. Kromě zmíněného Dweha (21) naskočil v obranné linii 23letý Robin Hranáč, jenž vedle ještě mladších kolegů platil v prostředku za zkušeného mazáka. „Byl takovým naším lídrem, moc mu za to děkuji," vysekl parťákovi poklonu Paluska. Osmnáctiletý zelenáč absolvoval s Viktorií celou předsezónní přípravu, během níž se jevil v dobrém světle, však ho chválil i ostřílený Lukáš Hejda. „Hejdis se mnou často mluví, hrát po boku tak velkých hráčů, jako je on, je pro mě splněný sen," prozradil Paluska, že právě kapitána Viktorie, který po jeho boku odkopal závěrečných čtyřicet minut duelu s Baníkem, považuje za mentora. Po povedeném debutu čeká Palusku povinnost v podobě odevzdání tučného zápisného do klubové kasy. Kolik je tedy benjamínek plzeňského mužstva dlužen? „To ještě nevím, ale myslím, že to bude dost. Kluci v kabině už se smáli," uzavřel se spokojeným výrazem. Tak snad mu vydrží i ve chvíli, kdy se finální sumu dozví...