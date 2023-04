Devátý jarní pokus pro namočené Teplice. Moc dobře se mi neusíná, ale nevzdáváme to, říká Vachoušek

Každý den ve své garáži chodí kolem nóbl zdi. Zdobí ji dresy klubů, kterými prošel, i památné červené triko z finále EURO jednadvacítek 2002. S kapitánskou páskou na rukávu jako první zvedl nad hlavu trofej pro mistry Evropy. Sladké chvíle si připomněl minulý týden, když byla zlatá jednadvacítka uvedená do Síně slávy FAČR. Do fotbalové centrály na Strahově ho doprovodili Petr Čech s Tomášem Hübschmanem. „Bylo fajn se po čase znovu sejít a zavzpomínat," nostalgicky se usměje Vachoušek.

Žlutomodrou partu zatím drží ve hře vyrovnaná tabulka, nic není ztracené. Do konce základní části by se teoreticky dal stihnout i posun do střední části tabulky, manko na desáté Budějovice činí sedm bodů. „Pořád věřím, že se zvládneme dostat z nejhoršího. Stačí pár výher a jste výš, vždyť jsme mohli porazit i Slavii," připomene Vachoušek.

Třeba Teplice vytáhne z bryndy jeho devatenáctiletý syn Tadeáš, jenž si na jaře vychutnal první dva ligové góly. „Naskočil do toho kolotoče velmi dobře. Šel po dost trnité cestě, ale zvládl to," chválí táta Vachoušek. „Zápasy o záchranu ho posílí, na druhou stranu mladší kluci si to tolik nepřipouštějí. Každopádně Tadeáš je zocelený už ode mě, nešetřil jsem ho. O to víc je teď připravený na velký fotbal a pevně doufám, že z něj může vyrůst zajímavý hráč."