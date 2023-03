První půle na tribuně, druhá na střídačce. Nový asistent Rezek sledoval část zápasu Teplic pod střechou

Ještě na konci roku 2021 hrál doma v Teplicích ligu, do čtyřicetin mu zbýval necelý půl rok. Teď je z Rezka trenér. Má za sebou rok a půl u teplické devatenáctky a od minulého týdne patří do Frťalova týmu. Povýšil do něj se svým parťákem od devatenáctky Ondřejem Prášilem.