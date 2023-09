Dinamo, Astana, Ballkani. Víme, do čeho jdeme, říkají v Plzni před Konferenční ligou

S letošním chorvatským mistrem hrála Plzeň už v zimě 2019 v prvním jarním kole Evropské ligy. Vzpomínáte? Ještě za časů trenéra Pavla Vrby doma zvítězila 2:1, jenže po porážce 0:3 v odvetě vypadla. „Snad to tentokrát dopadne lépe, je to pro nás výzva. I Sparta to po velkém boji s Dinamem zvládla,“ pravil asistent trenéra Marek Bakoš.