Divočina v Jablonci. Metr není vůbec stejný, čílil se teplický kouč Frťala. Hádal se s Martincem

„Zápas byl pro oba týmy důležitý, ale myslím, že pro domácí důležitější. A paradoxně my dostali dvě za zakopnutí a jednu snad za zdržování… Ten metr není vůbec stejný. A ono se vám pak těžce hraje, když chodíte do soubojů pod karetním ohrožením. Ale to není omluva, že jsme dneska prohráli,“ pověděl Frťala, který při odchodu do kabin prohru těžce kousal.

„Kubu jsem víceméně poznal v Hradci a vím, co je to za kluka. Při vší úctě k němu, vzhledem k tomu, co má odehraného, tak se choval trochu nepřiměřeně vzhledem k tomu, jaký jsme spolu měli vztah. Ale po zápase jsme si podali ruce. Byly v tom taky emoce, Kuba chtěl vyhrát, bojoval za Jablonec, plně to respektuju. Ale lepší je někdy zvažovat, co vyslovíte, aby vás to pak nemrzelo,“ uzavřel Frťala.