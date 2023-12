Chorý nesmyslně došlápl Trmala, dostal žlutou kartu. Nerozumím tomu, řekl obránce Boleslavi

Probíhala 26. minuta, když si Trmal došel pro míč na roh pokutového území po nákopu ze strany Plzně. Balon už měl v ruce, když kolem něj probíhal Chorý a pravačkou mu šlápl na nohu. Chorý spadl, boleslavský gólman okamžitě vyletěl a pořádně mu vyčinil. Rozhodčí Jan Všetečka dal forvardovi hostí žlutou kartu, kolegové od VAR Miroslav Zelinka a Jan Hurych ho ke kontrole k videu nevolali. Nemysleli si tudíž, že by se mělo jednat o červenou kartu.

Jiného názoru byla boleslavská lavička, která křičela na Ondřeje Karafiáta, ať jde rozhodčího upozornit, že to na vyloučení bylo. Apel byl marný, hrálo se dál. „Bylo to nesmyslné došlápnutí na gólmana, ale to je spíš otázka na rozhodčí a na specialisty u VAR,“ prohodil boleslavský trenér Marek Kulič. „Byl jsem od toho osmdesát nebo sto metrů a z opakovaných záběrů jsem tu situaci ještě neviděl,“ odvětil kouč Plzně Miroslav Koubek.

Chorý už má z minulosti škraloupy. Před dvěma měsíci se řešil jeho střet s Asgerem Sörensenem ze Sparty, především jeho pohyb hlavou. V zápase potrestán nebyl, podle komise rozhodčích měl být vyloučen. Před více než rokem měl vytáhlý plzeňský útočník podobný exces také se Sörensenem, po kterém zůstal na hřišti, ale podle komise rozhodčích měl také vidět červenou kartu.

„Tomáš Chorý je pro mě specifický hráč. Jestli mu to bude stále procházet, nerozumím tomu. Dominik Kostka (obránce Boleslavi) tu ve druhém kole dostal červenou kartu za to, když se otáčel zády a chtěl hrát míč, a za tohle (faul Chorého) není červená karta. Je to podle mě výsměch,“ prohlásil domácí Suchomel.

Jsou podle něj některé Chorého zákroky za hranou? „Naprosto. Víme, co předvedl proti Spartě Asgerovi. Víc to ale nechci rozebírat,“ dodal Suchomel, který je v Boleslavi na hostování ze Sparty.

„Žlutá karta asi stačí, ale je to hloupost. Vidím, že ho (brankáře) chce jenom vystrašit, ale potom už nestihne stáhnout tu nohu. Jde to za ním, pohyb udělal cíleně. Míč mít nemohl. Dohrává tyhle situace, vidíme to nejen v tomhle zápase,“ hodnotil tento moment v přenosu O2 TV Sport bývalý ligový hráč Jakub Podaný.