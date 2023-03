Dusno a hádky o videopenaltu v Teplicích. Frťala napoprvé musel vydýchat remízu, vadila mu jedna věc

Byl to choulostivý moment. Brněnský žolík Ondřej Pachlopník se v soupeřově vápně pokoušel přejít přes teplického obránce Štěpána Chaloupka, jenže po kontaktu s ním upadl. Penalta! Rozhodčí Ladislav Szikszay nejdřív váhal, pokutový kop nařídil až po konzultaci s VAR u monitoru. A navzdory vášnivým teplickým protestům.

„Tohle snad ani nemá smysl komentovat," poznamenal Frťala. To už seděl na tiskovce a byl klidný. Na rozdíl od dusného závěru, kdy na novinářské tribuně zuřil i teplický sportovní ředitel Štěpán Vachoušek. „Proč se kolem toho motat, když sudí mohl ještě předtím písknout faul na našeho Urbance? Kluci jsou zdrcení," smutně vykládal Frťala, jenž zkraje týdne vystřídal odvolaného Jiřího Jarošíka.

„Jasná penalta," oponoval Řezníček. „Viděl jsem, jak protihráč Pachlimu lehl na lýtka a úplně ho povalil. Bojoval jsem za to, aby se rozhodčí šel podívat na video." Stalo se –⁠ a díky proměněné penaltě je brněnský kapitán v této sezoně už na šestnácti gólech.

„Kluci hrají o svůj chleba a jméno klubu, ale nevidím jediného hráče, který by si tady nezasloužil být. Víme, že to nebylo z naší strany ideální, ovšem nikdo si nemohl myslet, že budeme hned hrát jako z partesu," líčil Frťala, jenž promíchal sestavu na šesti místech.

„Závěr pro nás byl hořký, dva tři dny s tím hráči budou žít," pravil Frťala. „Na druhou stranu tímhle momentem nic nekončí. Bude to těžké, ale naším prvořadým úkolem bude, abychom na to zapomněli. Bude to jen o nás, jak se nastavíme na nejbližší zápas. Život nekončí."