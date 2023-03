Namočené Teplice po trenérské revoluci vyhlížejí osudové týdny. Frťala může mít dva trumfy, míní expert

„Jarošík s žádným ultimátem do zápasu na Spartě nevstupoval. Takové ultimátum vzhledem ke stoupající kvalitě Sparty a našim problémům by mohl dát jen hlupák," bránil se předseda teplického představenstva Pavel Šedlbauer. „Jeho (Jarošíkovo) odvolání je důsledkem výkonů a výsledků mužstva v celé jarní části sezony, obava z frustrace by mohla dále prohloubit naši výkonnostní krizi."

Od pondělí teplické fotbalisty cepuje muž, který se k tamnímu áčku dostal na čtvrtý pokus. „Třikrát jsem Teplice v minulosti odmítl," přiznal Frťala klubovému webu. Teď k týmu přišel v choulostivé situaci, málokdo by chtěl být v jeho kůži: „Lidi se mě ptali, jestli jsem se nezbláznil. Ale já si většinou hledám složitější cesty. Život je o to pestřejší a zajímavější."

Hodilo by se to, protože Teplice vyhlížejí osudové týdny. V příštích čtyřech kolech třikrát narazí na rivala z nejhorší ligové šestky (Brno, Pardubice, Budějovice). „Možná proto přišla změna právě teď. Hned Brno může být v neděli hratelný soupeř, na jaře venku ještě nezvítězilo," zdůrazňuje Kopecký. „Základ je zapracovat na mentální stránce, aby tým získal psychickou odolnost. Kondičně už toho v téhle fázi sezony moc nedoženete."

Pohled na tabulku je pro Frťalu a jeho chlapce jakýkoliv, jen ne příjemný: Teplice z třetího místa od konce ztrácejí na třinácté Budějovice a dvanáctý Baník pět bodů. „Není to málo, ovšem pořád je to řešitelné. Vzpomeňte si na Pardubice, které po utrápeném podzimu kdekdo odepisoval, ale na jaře mají šmrnc," poznamená Kopecký. „Pardubice během podzimu vyměnily trenéra, což jim prospělo. Jestli to takhle bude i v případě Teplic, to ukáže čas."