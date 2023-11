Důvody proměny Slavie: osudový tah Trpišovského, opak Plzně i odříznutý tank

Chvilku se radovali ve velkém kruhu uprostřed hřiště a pak se šťastně rozběhli za fanoušky. Slávisté se topili v euforii: za nedělní krach v ligovém hitu s Plzní se vykoupili čtvrteční sladkou výhrou 2:0 nad AS Řím v Evropské lize. A pokud udrží první místo ve skupině, vyhnou se únorovému předkolu play off a půjdou rovnou do osmifinále. Taky vás zaujala pohádková proměna Slavie? Sport.cz vybral pět klíčových důvodů.

Hlad a emoce. Zatímco proti Plzni mdlí slávisté působili dojmem, že snad ani nechtějí vyhrát, v partii s Římem z nich od začátku čišela touha po vítězství. A hlavně: do hry vršovického týmu se vrátily potřebné emoce. Všimli jste si, jak jindy klidný záložník Oscar seřval římského útočníka Stephana El Shaarawyho? Přesně, jak říkal trenér Jindřích Trpišovský: „S hodnýma klukama nic nevyhrajete." Gólový druhý poločas. Červenobílým se díky nátlakové hře už v první půli dařilo držet protivníka na jeho polovině a dostávali se do zakončení (Řím v prvním poločase nevystřelil ani jednou!), jenže míče většinou svištěly vedle branky. Po pauze slávisté přidali na důrazu i přesnosti – a přišly dva góly. Mohlo jich být i víc, což dokládají čísla serveru Sofascore: Trpišovského chlapci ve statistice velkých šancí vyhráli 5:1 (střely 19:5). Foto: Sofascore.com Zápas Slavia - AS Řím ve statistice Slabý Řím. Giallorossi před dvěma týdny smetli Slavii už po 17 minutách (2:0), ovšem v Edenu byli od začátku všude druzí a nechávali hostitelům spoustu prostoru. Úplný opak toho, co na Slavii hrála Plzeň. A ofenzivní esa Říma byla neviditelná: El Shaarawy dohrál už po první půli a až na pár výjimek byl odříznutý i belgický tank Romelu Lukaku, jehož slávisté zdvojovali až ztrojovali. Mimochodem, římská parta nezahrávala ani jeden roh. Provod zpátky na svém. „Byl dominantní," poklonil se kouč Trpišovský, když přišla řeč na báječné představení Lukáše Provoda. Energický záložník platí za univerzálního vojáka: od začátku sezony hrál většinou na kraji, ale proti Římu se vrátil do středu. Od Trpišovského to byl osudový tah, čiperný Provod byl všude. „Jeho nejlepší výkon za dobu od nešťastného zranění," připomněl Trpišovský přetržený zkřížený vaz v Provodově koleni z jara 2021. Mandousova jistota. V porovnání s parťáky v poli nebyl tolik vidět, přesto i on zaslouží velkou pochvalu. Brankář Aleš Mandous se většinu zápasu nudil a měl nečekaně málo práce, ovšem v důležitých momentech slávisty podržel. Například brzy po gólu Václava Jurečky na 1:0, když lapil tutovku Andrey Belottiho. Mandousovi pořád chybí třeba výhra z derby se Spartou, ale skalp AS Řím má minimálně stejnou hodnotu. A nejen pro něj.