Šokovaný Mourinho: Strašná porážka, Slavia si tohle vítězství extrémně zasloužila

„Co se stalo? Nedokážu to vysvětlit. Budu upřímný, Slavia si tohle vítězství extrémně zasloužila. Zatímco my jsme si extrémně zasloužili prohrát. Ne ve všech zápasech je to takhle jasné, ale tentokrát ano. Prohráli jsme strašným způsobem,“ vykládal Mourinho. Letošní finalista Evropské ligy je ve skupině G o skóre druhý a stejně jako vedoucí Slavia má dvě kola před koncem podzimní fáze jisté jaro v pohárech.

A ten rozbor v kabině? „Obvykle ho nechávám na druhý den, ale teď jsem se na to cítil. Možná proto, že jsem kvůli trestu seděl nahoře a měl jsem větší nadhled než na střídačce,“ poznamenal Mourinho. „Líbil se mi jen záložník Bove: byl klidný a měl skvělý přístup. Jako jediný splnil pokyny a dělal, co měl.“

Co ještě bylo špatně? „Hráči nedodrželi prakticky nic. Měli jsme být rychlejší a nechybovat, dost snadno jsme přicházeli o míč,“ popsal Mourinho. „Slavia hrála tak, jak se o to snažila už v prvním zápase. Ten jsme rychle dostali pod kontrolu my, protože jsme dali dva rychlé góly. Zato v Praze to bylo úplně jinak. Opakuju, že je to jen moje chyba.“