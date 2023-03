„Potěšil mě výsledek, výkon i změny, které jsme v reprezentaci udělali. Nejen pro mě bylo nad očekávání dát dva góly během tří minut, to se neděje často ani v jiných sportech, kde padají branky jako na běžícím páse. Z toho byli nadšení všichni. Překvapení z toho byli i samotní aktéři. Ale nebyla to žádná náhoda. Bylo to především přičiněním a velmi aktivním nástupem. Možná to mohlo vyústit i v další góly, ale nebuďme neskromní. Začátek je to výborný," pochvaloval si Fousek.