„Ideální období. Myslím, že i manželka je teď hodně spokojená. Srší z ní štěstí, za což jsem rád. I to vám na hřišti pomůže, že doma v rodině máte pohodu. Takže uvidíme, co to přinese v sobotu," usmívá se kanonýr.

„Nějaká pauza po ligové sezoně byla, nebudu lhát. Chystal jsem svatbu, takže příprava na reprezentaci šla trochu stranou. Každopádně teď máme týden na to, abychom se dostali do optimální formy. Uvidíme, co trenéři vymyslí se sestavou. Já budu jen rád, když nastoupím a zkusím navázat na to, u čeho jsem skončil," slibuje.