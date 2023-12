Reprezentanti v Německu obhajují postup do čtvrtfinále. Kdy a kde hrají Češi na EURO 2024

Češi ani v příštím roce nebudou chybět na fotbalovém evropském šampionátu. EURO hostí sousední Německo, a tak se čeští fotbalisté jistě budou moci spolehnout na vydatnou podporu fanoušků. I to by jim mohlo pomoci při snaze o obhájení dobrého výsledku z předchozího ročníku, kdy došli až do čtvrtfinále. Projděte si kompletní program zápasů českého národního týmu na mistrovství Evropy 2024.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Mužstvo české reprezentace během utkání kvalifikace na EURO 2024 s Faerskými ostrovy

Článek V pořadí 17. evropský šampionát se bude v roce 2024 konat od 14. června do 14. července na deseti německých stadionech. Česko bylo nalosováno do skupiny F a své zápasy odehraje v Lipsku a Hamburku. Kdy hrají Češi na EURO 2024 Program zápasů českého národního týmu úterý 18. června, 21:00 Lipsko Portugalsko - Česko pátek 22. června, 15:00 Hamburk vítěz baráže C - Česko středa 26. června, 21:00 Hamburk Česko - Turecko Čeští reprezentanti své působení v základní skupině zahájí v úterý 18. června od 21 hodin utkáním se silným Portugalskem, v jehož dresu čeká pravděpodobně poslední velká mezinárodní akce legendárního Cristiana Ronalda. Na zbylé dva zápasy se Češi přesunou z Lipska do Hamburku a zde si na úvodního soupeře budou muset ještě počkat do března. EURO EURO 2024: Skupiny, program i kdy hrají Češi na ME Na jaře se totiž odehraje ještě baráž, ze které vzejde i čtvrtý tým do české skupiny F. Bude to buď Řecko, Lucembursko, Gruzie nebo Kazachstán. Druhé utkání čeští reprezentanti sehrají v pátek 22. června v 15 hodin. V závěrečném skupinovém zápase pak ve středu 26. června od 21 hodin Češi vyzvou houževnaté Turecko. Základní skupina českých fotbalistů na EURO 2024 Češi byli vylosováni do skupiny F na základě výsledku z kvalifikace ze třetího výkonnostního koše. Z nejsilnější skupiny favoritů je doplnili Portugalci, kteří kvalifikací prošli suverénně bez ztráty jediného bodu a budou mít jistě jen ty nejvyšší ambice. Druhý koš pak přinesl Turecko, které možná trochu překvapivě ovládlo svou kvalifikační skupinu před Chorvatskem a Walesem. Posledního soupeře se čeští reprezentanti dozvědí v březnu. Stane se jím vítěz baráže C, tedy jeden z reprezentací Řecka, Gruzie, Lucemburska nebo Kazachstánu. Skupina F Tým Z V R P S B Portugalsko 0 0 0 0 0:0 0 Turecko 0 0 0 0 0:0 0 Česko 0 0 0 0 0:0 0 Vítěz baráže C 0 0 0 0 0:0 0 Z - zápasy, V - výhry. R - remízy, P - prohry, S - skóre, B - body Informace budou průběžně aktualizovány. Ze šesti základních skupin postupují přímo do osmifinále dva nejlepší týmy. Ty poté doplní čtyři nejlepší reprezentace na třetích místech. Kde hrají Češi na EURO 2024 Z hlediska polohy zápasů v základní skupině byl los pro Čechy velice přívětivý. Jedno utkání čeští reprezentanti odehrají v Lipsku, zbylá dvě pak v Hamburku. Podařilo se jim tedy vyhnout dalekému cestování na západ Německa. Red Bull Arena v Lipsku má kapacitu 40 tisíc diváků a je domovem bundesligového celku RB Lipsko. Co se týče vzdálenosti pro české fanoušky, jde o vůbec nejbližší stadion na šampionátu. O něco dál to budou mít Češi do Hamburku, kde se bude hrát na domácím stadionu místního HSV, Volksparkstadionu, pro 49 tisíc fanoušků. EURO Češi jedou do Německa. Kompletní informace o vstupenkách na EURO 2024 Nominace české fotbalové reprezentace Informace budou doplněny. Kde sledovat EURO 2024? Pro EURO 2024, stejně jako pro následný evropský šampionát v roce 2028, získala vysílací práva Česká televize. Svůj program bude nabízet na svých sportovních kanálech ČT Sport i ČT Sport Plus.