Na jedné straně oslavy postupu, na druhé smutek z trenérova odchodu. Co ve vás převládá?

Všichni jsme šťastní, že jsme to zvládli. Kvalifikace byla nahoru dolů, ale cíl jsme splnili. Proti Moldavsku nás čekal obrovsky těžký zápas. Nemohli jsme prohrát. Nervozita byla, viděl jsem ji na nějakých hráčích. Nechtěli udělat chybu, snažil jsem se je povzbudit. Hodně nám pomohla rychlá branka. Jsme spokojení a těšíme se do Německa.

Ve víru oslav ovšem rezignoval trenér Šilhavý, za něhož jste se několikrát postavil…

Trenérův konec mě samozřejmě mrzí. Opakovaně jsem říkal, že jsem za ním stál. Stejně tak za každým hráčem i členem realizačního týmu a dalšími lidmi. Všichni odváděli dobrou práci. Někdo to vzal pozitivně, někdo negativně. Nás to teď mrzí. S trenérem jsme měli úspěchy, postupujeme na EURO. Jeho oznámení nás trošku srazilo z oslav. Ještě jednou mu chci veřejně poděkovat. Hráčům byl vždycky nápomocný, měl úspěchy. Za to mu děkuju a přeju do budoucna jen to nejlepší.

Jaroslav Šilhavý odchází z tiskové konference, poslední v roli trenéra národního týmuVideo : Sport.cz

Trenér vám své rozhodnutí oznámil v kabině po zápase. Pak se ozval velký potlesk.

Byl samozřejmě pro trenéra. Řekl nám to sám po zápase, poděkoval. Když jsme slavili, trochu nás zamrazilo. Všichni jsme se mu poklonili za to, co tady odvedl. A splnil cíl.

Vtipálek Tomáš Chorý. Zápisné? Zeptám se Bráby v Belmondu, odpověděl s nadsázkouVideo : Sport.cz

Myslíte, že jste tak dali zapomenout na negativní aféry, které reprezentaci v poslední době provázely?

Chceme je vyřešit interně. Všichni ti kluci za poslední roky odvedli skvělou práci. Vyřešíme si to. O to víc jsme rádi, že jsme klíčový zápas zvládli i po psychické stránce. Každý podal maximální výkon, výhra 3:0 hovoří za vše. Negativní atmosféru z médií jsme trošku přerušili na pozitivní postup.

Opět s vaším přispěním. V nároďáku jste se trefil potřetí v řadě.