Odpovím nepřímo. Výsledky Unionu v posledních letech naznačují, že je v klubu stabilita. Pět let je tam trenér Fischer, který ví přesně, co chce. Do stylu, který s Unionem praktikuje, si vybírá hráče. Vybírá si dobře, budeme hrát Ligu mistrů. Byl jsem s ním v kontaktu při podpisu smlouvy. Přestože je dovolená, přijel za mnou a mým manažerem, což mě moc potěšilo. Budeme mít mezi sebou dobrý vztah. Lidsky i profesně.

Je asi fajn být v jednom klubu déle. Máte vybudovanou nějakou pozici, víte zhruba, co vás čeká. Pokud působiště měníte, musíte si znovu udělat jméno. Tohle je ale pro mě motivující. Musím šlapat, dokazovat kvality. Baví mě, že je kam se posouvat, výkonnostně růst. Chtěl bych toho vyzkoušet co nejvíc. Abych si po kariéře mohl promítnout všechny destinace a říct si, která byla nejlepší. Kromě Česka jsem žil v Rusku, v Anglii a teď v Německu. Česko mi vychází nejlíp, po kariéře tu chci žít. Máme se tady hodně dobře.

Tohle mi připomíná Schalke. Nikdy jsem nezažil, že by fanoušky pustili tak blízko k hráčům. Německo mi v tomto přijde obecně otevřenější. Nezaznamenal jsem sice, že by se v Unionu dělaly společné grilovačky, ale vůbec by mě to nepřekvapilo. V Schalke se pořádala s fanoušky spousta akcí.