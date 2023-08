Odvetná utkání 2. předkola fotbalové Evropské konferenční ligy:

Valmiera (Lot.) - Tre Penne (San Mar.) 7:0 (4:0), první zápas 3:0, postoupila Valmiera; 19:30 Balzan (Malta) - Neman Grodno (Běl.), Zimbru Kišiněv - Fenerbahce Istanbul, 20:00 Hesperange (Luc.) - The New Saints (Wal.), 20:45 Partizani Tirana - Escaldes (And.), 21:00 Budučnost Podgorica - Struga (Sev. Mak.).

